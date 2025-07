Verkehrsunfallflucht nach Kollision im Begegnungsverkehr

Birkenfeld, B 41 (ots) - Am 10.07.2025 kam es gegen 13:15 Uhr auf der Bundesstraße 41, Gemarkung Birkenfeld, zwischen den Anschlussstellen Birkenfeld-Süd und -Mitte (Südwestspange, Einmündung in Rtg.

Bundesstraße 269) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht im Begegnungsverkehr.



Ein bislang unbekannter Führer eines PkW befuhr dabei die B 41 aus Rtg. Steinautal kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve geriet der PkW aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit dem Außenspiegel des in entgegengesetzter Richtung fahrenden PkW des zweiten unfallbeteiligten Fahrzeugs (ebenfalls PkW).



Zu dem flüchtigen Fahrzeug liegen aktuell folgende Erkenntnisse vor: heller PkW, vermutlich der Marke Audi.



Mögliche Verkehrsteilnehmer, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



