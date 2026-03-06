Dabei soll ein schwarzer Geländewagen mit TR-Zulassung gegen einen geparkten PKW gestoßen sein und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Prosterath entfernt haben.
An dem geparkten PKW wurde die Stoßstange vorne links beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.
Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion in Hermeskeil unter der Telefonnummer: 06503 91510 entgegen.
Verkehrsunfallflucht nach Fußballspiel am Sportplatz