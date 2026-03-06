Verkehrsunfallflucht nach Fußballspiel am Sportplatz

Am Donnerstag, den 05.03.26, gegen 22.00 Uhr kam es nach einem Fußballspiel zwischen der SG Beuren und der SG Gusenburg auf der Wiese neben dem Sportplatz zu einer Verkehrsunfallflucht.





Dabei soll ein schwarzer Geländewagen mit TR-Zulassung gegen einen geparkten PKW gestoßen sein und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Prosterath entfernt haben.



An dem geparkten PKW wurde die Stoßstange vorne links beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.



Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion in Hermeskeil unter der Telefonnummer: 06503 91510 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

Telefon 06503 9151-0

Telefax 06503 9151-50

pihermeskeil@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell