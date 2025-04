Verkehrsunfallflucht nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Am 17.04.2025, gegen 17:50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Vollmersbachstraße 65, 55743 Idar-Oberstein, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.



Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer einen Pkw an der linken Fahrzeugseite. Dies ereignete sich ungefähr auf Höhe des Eingangs zu dem Getränkecenter. Nach dem Zusammenstoß klemmte der Radfahrer seinen Drahtesel unter den Arm und verließ fußläufig die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu der Identität des Fahrradfahrers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



