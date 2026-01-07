Verkehrsunfallflucht nach Beinahe-Kollision bei Herl



Der später verunfallte PKW habe zunächst die L149 aus Richtung Herl kommend in Richtung der Ortslage Lorscheid befahren. Beim Befahren einer Linkskurve im Gefälle sei der Fahrerin ein dunkler PKW des Herstellers Ford auf ihrer Fahrbahnseite entgegengekommen. Trotz der

Einleitung einer Gefahrenbremsung hätte die Fahrerin einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW nicht verhindern können, weshalb sie ihren PKW nach rechts in die angrenzende Böschung gelenkt habe. Aufgrund des Aufpralls überschlug sich der

PKW der Fahrerin und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Fahrerin wird hierbei verletzt. Es kommt nicht zur Kollision mit dem entgegenkommenden PKW. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete im Anschluss von der Unfallörtlichkeit.



Falls sie Angaben zum geschilderten Sachverhalt, zum flüchtigen Fahrzeug oder zum/zur Fahrzeugführenden machen können, teilen sie diese bitte persönlich oder telefonisch hiesiger

Dienststelle unter der Telefonnummer



06503/ 9151 - 10



mit.



