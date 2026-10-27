Verkehrsunfallflucht mit weißem Pkw, vermutlich Skoda



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kombi, vermutlich der Marke Skoda, die B41 aus Richtung Niederbrombach kommend in Fahrtrichtung Oberbrombach.

Hierbei kam das Fahrzeug nach links von seiner Fahrspur ab und geriet auf die Gegenfahrspur. In der Folge kollidierte der Pkw mit der dortigen Schutzplanke. Das Fahrzeug dürfte im vorderen linken Bereich beschädigt worden sein.

Anschließend entferne sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum beschriebenen Fahrzeug, dessen Beschädigungen oder zum Fahrzeugführer, werden unter der Telefonnummer 06782-9910 oder per Mail an pibirkenfeld@polizei.rlp.de entgegengenommen.



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