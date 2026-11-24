

Hierbei wurde ein jugendlicher Fußgänger von einem schwarzen PKW touchiert und stürzte infolge dessen zu Boden.

Der Unfallverursacher setzte sein Fahrzeug zunächst zurück, entfernte sich jedoch anschließend von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung der Straße "Auf Wolfsgang", ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern.

Der verletzte Jugendliche wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug handelte es sich möglicherweise um einen schwarzen Pkw, Fabrikat Mercedes, älteres Modell.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0651/983-44150 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-98344150

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell