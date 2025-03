Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Fahrzeug

Stand derzeitiger Ermittlungen soll es sich hierbei um einen dunkelblauen SUV gehandelt haben.



Das geschädigte Fahrzeug hielt im Kreuzungsbereich K31/ L169 in Fahrtrichtung Baumholder. Als die Lichtzeichenanlage grün aufzeigte, wollte dieser den Kreuzungsbereich überqueren, ehe sich der unbekannte SUV auf derselben Fahrbahn näherte. Das geschädigte Fahrzeug musste ausweichen und kollidierte nach links mit der Schutzplanke. Stand derzeitiger Ermittlungen habe sich der unbekannte SUV unvermittelt auf der Gegenfahrbahn in Richtung Berschweiler unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.



Können Hinweise zum unbekannten, dunkelblauen SUV gegeben werden?



