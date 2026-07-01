Gusterth
Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Symbolbild

dpa

Am Mittwoch den 01.07.2026, gg. 08.13 Uhr, kam es auf der K57, im Begegnungsverkehr einer scharfen Kurve zum Verkehrsunfall.

Dabei soll ein Linienbus sehr weit auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, sodass der Gegenverkehr, ein grünfarbener Fiat 500, nur noch durch Ausweichen nach rechts eine Kollision mit dem Linienbus verhindern konnte. Durch das Ausweichmanöver kollidierten beide Räder des Fiat mit der hohen Bordsteinkante, sodass Sachschaden entstanden ist. Der Linienbus sei unbeirrt weiter gefahren. Hinter dem Linienbus sei ein schwarzer und ein weißer Personenkraftwagen gefahren, welche den Vorfall beobachten haben könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0
www.pihermeskeil@polizei.de


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