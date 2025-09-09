Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Hierbei wurde ein Fußgänger, welcher die Moselbrücke von Trarbach in Richtung Traben fußläufig passierte, durch den rechten Außenspiegel eines vorbeifahrendes Wohnmobiles im Bereich der linken Schulter touchiert. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um ein Wohnmobil der Marke FIAT.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem Wohnmobil oder den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Zell unter der Tel: 06542/9867-0 oder per Email an pizell.wache@polizei.rlp.de zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell