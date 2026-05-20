Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Mofafahrer

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Mofafahrer die L132 aus Kahren in Fahrtrichtung Merzkirchen. Vor einer langgezogenen Linkskurve kam dem Mofafahrer ein PKW auf seiner Fahrspur entgegen, im Zuge des seines Ausweichmanövers stürzte der Zweiradfahrer in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Durch den Sturz wurde der Fahrer leichtverletzt und später mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen braunen Mercedes-Benz PKW, älteren Baujahres handeln, nähere Informationen sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet etwaige Augenzeugen die Angaben zu dem Unfallhergang bzw. dem entgegenkommenden Mercedes machen können, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, unter der untenstehenden Telefonnummer, in Verbindung zu setzen. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde vollgesperrt. Im Einsatz befand sich eine Streife der Polizeiinspektion Saarburg, der Rettungsdienst mit Rettungswagen und Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber der ADAC-Luftrettung.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Herrmann, PK

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell