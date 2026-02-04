Verkehrsunfallflucht mit hohem 4-stelligen Sachschaden in Morbach

Am 04.02.20026,zwischen 10:15 und 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor dem REWE-Getränkemarkt / Schuh Maxx in Morbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Parkvorgang einen parkenden Mercedes Geländewagen im vorderen Bereich der Beifahrerseite und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand Sachschaden in einem hohen vierstelligen Bereich. Aufgrund der gesicherten Lackanhaftungen wird bei dem Tatfahrzeug von einem weißen Kraftfahrzeug ausgegangen.

Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter 06533/9374-0.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell