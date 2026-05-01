Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem PKW

Der PKW kollidierte mehrmals mit den Schutzplanken und verlor dabei beide Kennzeichen. Er entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Ermittlungen ergaben, dass der PKW vorher entwendet wurde. Es handelt sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen VW Golf 7, der einen erheblichen Schaden im Heck- und Frontbereich aufweisen dürfte.
Zeugen, die Angaben zu dem genannten Unfall oder dem Verbleib des PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Ansprechpartner: PK Klasen
Tel.-Nr.: 06551/942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
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Der PKW kollidierte mehrmals mit den Schutzplanken und verlor dabei beide Kennzeichen. Er entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Ermittlungen ergaben, dass der PKW vorher entwendet wurde. Es handelt sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen VW Golf 7, der einen erheblichen Schaden im Heck- und Frontbereich aufweisen dürfte.