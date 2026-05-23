Verkehrsunfallflucht Landesmuseum

Eine Hundebesitzerin wollte mit ihrem Hund die Fahrbahn an einer Fußgängerfurt überqueren, als sich der angeleinte Dackel kurz vor der Fahrbahn losriss und auf die Straße lief. Ein PKW, der die Weimarer Allee in Fahrtrichtung Verteiler-Nord auf der linken Spur befuhr, erfasste das Tier und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen oder sich um das verletzte Tier zu kümmern. Der Hund verstarb trotz Reanimationsversuchen in einer Tierklinik. Die Hundehalterin erlitt einen Schock. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem flüchtigen PKW machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden (Tel.: 0651-98344150).



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