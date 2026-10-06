Moritzheim
Verkehrsunfallflucht L98 bei Moritzheim
Symbolbild
dpa

Am Dienstag, den 06.10.2023, gegen 06:00 Uhr, kam es auf der L98 zwischen Moritzheim und Grenderich zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Der Verkehrsunfall ereignete sich im Begegnungsverkehr. Es kam zur Kollision der linken Außenspiegel beider PKW. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen Transporter handeln.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise über Beobachtungen oder Tatverdächtige bei der Polizei Zell unter der Tel: 06542/9867-0 oder per Mail an pizell@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)
Telefon: 06542-98670
Email: pizell@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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