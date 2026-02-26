Verkehrsunfallflucht Konrad-Adenauer-Brücke

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass diese aus einer vorangegangenen Verkehrsunfallflucht resultierten. Ein schwarzer PKW (BMW, X5) kollidierte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit der linksseitig befindlichen Schutzplanke. Im Nachgang des Verkehrsunfalls entfernte sich der PKW unrechtmäßig von der Unfallörtlichkeit in Richtung Messepark Trier. Sowohl an der Schutzplanke, als auch an dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrer/ Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651 98344150 zu melden.



Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651 983 44150

