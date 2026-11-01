Verkehrsunfallflucht Kappellenstraße - Tawern

Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Wenden einen dort parkenden BMW. Beim Unfallverursacher müsste es sich um ein auffallend rotes Fahrzeug handeln.
Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Saarburg zu melden.
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Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Wenden einen dort parkenden BMW. Beim Unfallverursacher müsste es sich um ein auffallend rotes Fahrzeug handeln.