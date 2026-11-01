Tawern
Verkehrsunfallflucht Kappellenstraße - Tawern
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Sonntag, den 01.11.2026 gegen 10:55 Uhr ereignete sich in der Kappellenstraße in Tawern, auf Höhe der Hausnummer 32, ein Verkehrsunfall.

Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Wenden einen dort parkenden BMW. Beim Unfallverursacher müsste es sich um ein auffallend rotes Fahrzeug handeln.
Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Saarburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon 06581-9155-0
Telefax 06581-9155-50
pisaarburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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