Verkehrsunfallflucht K 19

Hierbei fuhr ein Linienbus aus Rötsweiler-Nockenthal kommend in Fahrtrichtung Siesbach. Dieser kam soweit auf die Gegenfahrbahn, dass der entgegenkommende PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug ausweichen musste und mit der Fahrbahnbegrenzung kollidierte. Hierdurch entstand ein Sachschaden an dem PKW.

Der Fahrer des Linienbusses verließ die Örtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.



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