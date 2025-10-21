Verkehrsunfallflucht in Wellen

Der LKW soll die Weinbergstraße in Richtung der Moselstraße befahren haben, im Kurvenbereich der dortigen Brücke touchierte er, mutmaßlich mit der rechten Fahrzeugseite das dortige Brückengeländer. Anschließend entfernte sich der LKW unerlaubt vom Unfallort. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Gespann um eine rote Zugmaschine, vermutlich Mercedes-Benz, mit einem roten Sattelauflieger ohne Firmenaufschrift handeln. Kennzeichen oder Informationen zum Verursacher liegen nicht vor.

Zeugen, die Hinweise auf ein Kennzeichen oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saarburg zu melden.



