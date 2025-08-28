Den Spuren zufolge streifte das unbekannte Fahrzeug den PKW der Geschädigten im
rechten Bereich des Fahrzeugs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Tatfahrzeug um ein PKW in blauer Farbe gehandelt haben.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer: 06581-91550 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon: 06581-9155-0
www.pisaarbburg.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht in Wasserliesch
Den Spuren zufolge streifte das unbekannte Fahrzeug den PKW der Geschädigten im