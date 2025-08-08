Ein unbekannter Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug beim Rangieren gegen die Heckschürze eines von Urlaubsgästen abgestellten Fahrzeuges. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle.
Wer hat zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bernkastel-Kues unter 06531-95270 zu melden.
Verkehrsunfallflucht in Ürzig