Verkehrsunfallflucht in Ürzig

Am 07.08.2025 kam es in den frühen Abendstunden zur Beschädigung eines in Ürzig in der Straße "Altenberg" abgestellten PKW.



Ein unbekannter Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug beim Rangieren gegen die Heckschürze eines von Urlaubsgästen abgestellten Fahrzeuges. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle.

Wer hat zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bernkastel-Kues unter 06531-95270 zu melden.



