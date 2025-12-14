Verkehrsunfallflucht in Traben

Hierbei wurde eine Begrenzungsmauer im Bereich einer Grundstückseinfahrt durch einen PKW beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen dunklen PKW der Marke VW handeln. Durch den Zusammenstoß dürfte an dem PKW Sachschaden im Bereich der Fahrzeugfront entstanden sein.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtenden PKW oder Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zell zu melden unter der Rufnummer: 06542/9867-0 oder per Email: pizell.wache@polizei.rlp.de.



Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542-98670

Email: pizell.wache@polizei.rlp.de





