Verkehrsunfallflucht in Tawern



Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW die K 110 von Tawern kommend in Richtung Onsdorf und der Unfallverursacher in einem bisher unbekannten PKW in entgegengesetzter Richtung. Beim Vorbeifahren kam es zu einer Kollision im Bereich der linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der unfallverursachende PKW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.



