Verkehrsunfallflucht in Stadtkyll - Metallpoller beschädigt

Verursacht wurde die Beschädigung vermutlich durch einen LKW, welcher zuvor neben dem Gehweg parkte. Der Unfall dürfte sich zwischen 08:00 - 08:30 Uhr ereignet haben. Im Anschluss entfernte sich der LKW von der Unfallstelle.



Wer kann Hinweise zum flüchtigen LKW geben?



Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell