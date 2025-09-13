Verkehrsunfallflucht in Serrig

Am Mittwoch, den 10.09.2025, kam es zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Serrig zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.





Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Unfallverursacher offenbar beim Rangieren die Mauer einer dortigen Bahnunterführung und kollidierte anschließend gegen einen Strommast.



Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



