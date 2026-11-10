Verkehrsunfallflucht in Schweich- Zeugen gesucht

Ein großes Fahrzeug (Lkw oder Bus) kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte das Vordach eines Friseurgeschäfts in der Richtstraße in Schweich.

Am Vordach entstand Sachschaden vermutlich im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Die Polizeiinspektion Schweich sucht Zeugen der Tat. Hinweise unter 06502/9157-0 oder pischweich.wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres Straße 8 54338 Schweich

06502/9157-0

pischweich.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell