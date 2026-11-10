Trier
Verkehrsunfallflucht in Schweich- Zeugen gesucht

Symbolbild

dpa

Am Montag, 09.11.2026 kam es in der Zeit von 17:32 Uhr bis 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Ein großes Fahrzeug (Lkw oder Bus) kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte das Vordach eines Friseurgeschäfts in der Richtstraße in Schweich.
Am Vordach entstand Sachschaden vermutlich im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Schweich sucht Zeugen der Tat. Hinweise unter 06502/9157-0 oder pischweich.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres Straße 8 54338 Schweich
06502/9157-0
pischweich.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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