Saarburg
Verkehrsunfallflucht in Saarburg
Symbolbild
dpa

Am 28.10.2026, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 17:20 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses Saarburg, eine Verkehrsunfallflucht.



Der Unfallgeschädigte stellte seinen PKW, einen grauen Skoda Kodiaq, in Queraufstellung auf dem Hauptparkplatz des Saarburger Kreiskrankenhauses, unbeschädigt ab. Im Nachgang stellte er einen Schaden im vorderen rechten Fahrzeugbereich fest.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg

Tel: 06581/9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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