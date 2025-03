Verkehrsunfallflucht in Saarburg - Zeugen gesucht

Am Freitag, den 21.03.2025 im Zeitraum zwischen 08:05 Uhr und 09:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Im Hagen" in Saarburg.



Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter grauer PKW durch ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug im Vorbeifahren touchiert.

An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Bislang liegen der Polizei keinerlei Hinweise bezüglich des flüchtigen Kraftfahrzeugs und dessen Fahrzeugführer vor.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell