Röhl
Verkehrsunfallflucht in Röhl
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 20.09.2026 ereignete sich gegen 14:18 Uhr in der Sülmer Straße in Röhl ein Verkehrsunfall.

Der gesuchte PKW befuhr die Fahrspur des Gegenverkehrs, wodurch ein entgegenkommender PKW auf den Bordstein ausweichen musste und hierbei verunfallte.
Der Fahrzeugführer des gesuchten PKW verließ nach dem Ereignis den Unfallort.
Die Polizei sucht nach Zeugen, die gegebenenfalls den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug machen können. Hierbei handelt es sich um einen silbernen / grauen SUV, mutmaßlich der Marke Hyundai, mit einem Fahrradträger am Heck.
Zeugen werden gebeten sich unter den angegebenen Kontaktdaten an die Polizei Bitburg zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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