Verkehrsunfallflucht in Rimsberg

Birkenfeld / Rimsberg (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, dem 27.07.2025 gegen 23:00 Uhr bis Montag, dem 28.07.2025 gegen 10:00 Uhr hat ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer in einer Seitenstraße in Rimsberg (Hinter dem Backofen) einen Zaun beschädigt und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern.

Der Sachschaden am Zaun beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Sollten Sie in der tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen nahe der Unfallörtlichkeit gemacht haben, kontaktieren sie bitte die örtliche Polizeidienststelle in Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782/991-0

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell