Verkehrsunfallflucht in Prüm

Am Montag, 20.10.2025 in der Zeit zwischen 11:30 und 12:30 Uhr wurde ein Teil der Hausfassade des Prümer Brauhauses durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt.





Das bisher unbekannte Fahrzeug befuhr den Privatweg des Brauhauses vom DM Parkplatz in Richtung Friedhof.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell