Pronsfeld
Verkehrsunfallflucht in Pronsfeld
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

In der Nacht von Freitag, 12.06.2026 auf Samstag, 13.06.2026 befuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug die B410 / Lünebacher Straße in Prosnfeld in Richtung Lünebach.

Lesezeit 1 Minute


Aus bisher unbekannten Gründen wurde die rechte Verkehrsinsel überfahren und somit die Beschilderung beschädigt.
Das Fahrzeug entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

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POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
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Ansprechpartner
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Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
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