Verkehrsunfallflucht in Pronsfeld



Aus bisher unbekannten Gründen wurde die rechte Verkehrsinsel überfahren und somit die Beschilderung beschädigt.

Das Fahrzeug entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



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POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

PHK Illies



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

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