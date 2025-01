Verkehrsunfallflucht in Oberkirn – Zeugen gesucht!

Am 20.01.2025 kam es innerhalb der Ortslage Oberkirn gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verkehrsunfallverursachers.

Dieser befuhr mit einem weißen Kleinwagen die Rhaunener Straße in Fahrtrichtung Rhaunen. In der Kurve im Bereich des Ortsausgangs verstößt der Fahrzeugführer gegen das Rechtsfahrgebot und kollidiert daraufhin mit dem PKW einer entgegenkommenden Verkehrsteilnehmerin. Anschließend setzt der Fahrzeugführer unerlaubt die Fahrt fort.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.



