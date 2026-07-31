Verkehrsunfallflucht in Niederprüm - Zeugen gesucht





Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Oldtimer die Ortslage Niederprüm in Fahrtrichtung Prüm, als ihm in einer Kurve ein Lastkraftwagen entgegenkam. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Lkw zu vermeiden, musste der Fahrer des Oldtimers ausweichen und kollidierte hierbei mit der Bordsteinkante. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Der Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Watzerath fort und konnte in der Folge nicht mehr angetroffen werden.



Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um ein Fahrzeug mit weißem Führerhaus sowie einem weißen Auflieger mit roter Aufschrift gehandelt haben. Weitere Angaben, insbesondere zum Kennzeichen oder zum Fahrzeugführer, liegen derzeit nicht vor.



Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den beschriebenen Lastkraftwagen geben können, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



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54595 Prüm

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