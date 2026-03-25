Verkehrsunfallflucht in Neuerburg



Ein Verkehrsteilnehmer wendete an der Unfallörtlichkeit und touchierte hierbei einen geparkten silberfarbenen Kombi.

Zeugen berichten, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres dunkleres Fahrzeug (wahrscheinlich SUV) gehandelt haben soll.

Ein großer schlanker Mann zwischen 20 und 30 Jahren sei aus diesem Fahrzeug ausgestiegen, habe sich den Schaden am geparkten PKW angeschaut und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei in Bitburg unter den unten angegebenen Kontaktdaten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

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