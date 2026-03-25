Neuerburg
Verkehrsunfallflucht in Neuerburg
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Dienstag, den 24.03.2026 gegen 21:00 Uhr ereignete sich in Neuerburg in der Heidbachstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht.

Lesezeit 1 Minute


Ein Verkehrsteilnehmer wendete an der Unfallörtlichkeit und touchierte hierbei einen geparkten silberfarbenen Kombi.
Zeugen berichten, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres dunkleres Fahrzeug (wahrscheinlich SUV) gehandelt haben soll.
Ein großer schlanker Mann zwischen 20 und 30 Jahren sei aus diesem Fahrzeug ausgestiegen, habe sich den Schaden am geparkten PKW angeschaut und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.
Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei in Bitburg unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren