Verkehrsunfallflucht in Nahbollenbach - Zeugen gesucht!

Am 24.03.2025 zwischen 08:00 und 08:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Aldis in der Michelswiese 1, 55743 Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht.

Das bis dato flüchtige Fahrzeug parkte rechts neben einem schwarzen Skoda. Beim Ein- und Aussteigen beschädigte ein Fahrzeug die hintere Tür des Skodas.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per E-Mail mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



