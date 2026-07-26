Morbach
Verkehrsunfallflucht in Morbach
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Freitag, dem 24.07.2026, in der Zeit von 06:45 Uhr bis 15:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der ALDI-Filiale in Morbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Im Anschluss verließ er die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zum näheren Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstra0e 33
54497 Morbach

Telefon: 06533-9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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