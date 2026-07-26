Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Im Anschluss verließ er die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zum näheren Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.
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54497 Morbach
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Verkehrsunfallflucht in Morbach
Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Im Anschluss verließ er die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zum näheren Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.