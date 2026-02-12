Verkehrsunfallflucht in Longuich

Der Spurenlage zufolge dürfte das flüchtige Fahrzeug vom Longuicher Kreisverkehr kommend in die Kapellenstraße eingefahren sein, wo es seitlich mit dem rechterhand am Straßenrand parkenden PKW kollidierte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen 4-stelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon 06502-9157-0
Telefax 06502-9157-50
Pischweich.wache@polizei.rlp.de
