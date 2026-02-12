Trier
Verkehrsunfallflucht in Longuich
Im Zeitraum vom 11.02.2026, 15:30 Uhr bis 12.02.2026, 05:30 Uhr kam es in der Kapellenstraße in Longuich in Höhe der Hausnummer 3 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem parkendem PKW und einem unbekannten flüchtigen Fahrzeug.

Lesezeit 1 Minute

Der Spurenlage zufolge dürfte das flüchtige Fahrzeug vom Longuicher Kreisverkehr kommend in die Kapellenstraße eingefahren sein, wo es seitlich mit dem rechterhand am Straßenrand parkenden PKW kollidierte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen 4-stelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon 06502-9157-0
Telefax 06502-9157-50
Pischweich.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

