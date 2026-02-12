Verkehrsunfallflucht in Longuich

Im Zeitraum vom 11.02.2026, 15:30 Uhr bis 12.02.2026, 05:30 Uhr kam es in der Kapellenstraße in Longuich in Höhe der Hausnummer 3 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem parkendem PKW und einem unbekannten flüchtigen Fahrzeug.

Der Spurenlage zufolge dürfte das flüchtige Fahrzeug vom Longuicher Kreisverkehr kommend in die Kapellenstraße eingefahren sein, wo es seitlich mit dem rechterhand am Straßenrand parkenden PKW kollidierte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen 4-stelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.



Polizeiinspektion Schweich



Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Telefon 06502-9157-0

Telefax 06502-9157-50

Pischweich.wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-98344150

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell