Hierbei ist mutmaßlich ein Fahrzeug mit einem geparkten PKW kollidiert. Am geparkten PKW entstand hierdurch ein Schaden. Anschließend ist der Unfallverursacher
geflüchtet.
Die Polizei sucht nach einem grünen Fahrzeug mit möglichem Schaden an der Frontstoßstange auf der rechten Seite.
Die Polizei Bitburg bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zum flüchtigen Fahrzeug.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht in Kyllburg
Hierbei ist mutmaßlich ein Fahrzeug mit einem geparkten PKW kollidiert. Am geparkten PKW entstand hierdurch ein Schaden. Anschließend ist der Unfallverursacher