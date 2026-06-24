Verkehrsunfallflucht in Kyllburg

Am 23.06.2026 ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr in 54655 Kyllburg auf der Bademer Straße in Höhe Hausnummer 46 ein Verkehrsunfall.

Hierbei ist mutmaßlich ein Fahrzeug mit einem geparkten PKW kollidiert. Am geparkten PKW entstand hierdurch ein Schaden. Anschließend ist der Unfallverursacher

geflüchtet.

Die Polizei sucht nach einem grünen Fahrzeug mit möglichem Schaden an der Frontstoßstange auf der rechten Seite.



Die Polizei Bitburg bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zum flüchtigen Fahrzeug.



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Polizeiinspektion Bitburg

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