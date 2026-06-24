Kyllburg
Verkehrsunfallflucht in Kyllburg
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am 23.06.2026 ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr in 54655 Kyllburg auf der Bademer Straße in Höhe Hausnummer 46 ein Verkehrsunfall.

Hierbei ist mutmaßlich ein Fahrzeug mit einem geparkten PKW kollidiert. Am geparkten PKW entstand hierdurch ein Schaden. Anschließend ist der Unfallverursacher
geflüchtet.
Die Polizei sucht nach einem grünen Fahrzeug mit möglichem Schaden an der Frontstoßstange auf der rechten Seite.

Die Polizei Bitburg bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zum flüchtigen Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren