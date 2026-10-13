Verkehrsunfallflucht in Kanzem

Im Zeitraum von Samstagmittag, dem 10.10.2026, und Sonntagmorgen, dem 11.10.2026, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Im Krahnen" in 54441 Kanzem.

Dabei beschädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher mit einem ebenfalls unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den silberfarbigen VW Golf an der rechten Fahrzeugseite.

Infolge der Kollision entstanden beim unfallverursachenden Fahrzeug vermutlich ebenfalls Beschädigungen an der linken Seite.



Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den dazugehörigen Halter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

06581/9155-0

pisaarburg@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell