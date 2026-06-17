Verkehrsunfallflucht in Irsch

Am Mittwoch, den 10.06.2026 im Zeitraum zwischen 09 Uhr und 19 Uhr kam es in Irsch im Einmündungsbereich "Serriger Weg / Zum Jäbenflur" zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter PKW kam im dortigen Straßenverlauf von der Straße ab und kollidierte gegen einen Gartenzaun eines dort befindlichen Eckgrundstücks. Hierdurch kam es zu einem Schaden an mehreren Elementen des Maschendrahtzauns. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (Tel: 06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.



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