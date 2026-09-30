Idar-Oberstein
Verkehrsunfallflucht in Idar - Zeugen gesucht
Symbolbild

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dpa

Am Sonntag, den 27.09.2026, kam es zwischen 14:00 - 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße, auf Höhe des Alexanderplatzes, in Idar.


Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparkvorgang die hintere Fahrerseite eines weißen BMW und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.
Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum Unfallverursacher geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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