Verkehrsunfallflucht in Idar-Oberstein (OT Idar)

Vermutlich stieß der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Rückwärtsfahren oder beim Vorbeifahren gegen das dort bereits parkende Fahrzeug und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden.
Der Schaden liegt im oberen dreistelligen Bereich. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
