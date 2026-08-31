Verkehrsunfallflucht in Hoppstädten-Weiersbach

Hierbei beschädigt der Verursacher einen dort geparkten PKW.
Nach dem Unfallgeschehen verlässt der Verursacher die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Die Polizei Birkenfeld bittet um Ihre Hilfe. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782 / 9910
Telefax: 06782 / 99150
E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de
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