Hoppstädten-Weiersbach
Verkehrsunfallflucht in Hoppstädten-Weiersbach
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Im Zeitraum von Sonntag, den 30.08.2026 17:30 Uhr und Montag, den 31.08.2026 18:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz, an der Einmündung Hauptstraße / Im Pferch, in Hoppstädten-Weiersbach zu einer Verkehrsunfallflucht.


Hierbei beschädigt der Verursacher einen dort geparkten PKW.
Nach dem Unfallgeschehen verlässt der Verursacher die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Birkenfeld bittet um Ihre Hilfe. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782 / 9910
Telefax: 06782 / 99150
E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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