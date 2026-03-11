Verkehrsunfallflucht in Hoppstädten-Weiersbach

Der Verursacher befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Dienstweiler. Hierbei kam dieser auf die Fahrbahnseite eines entgegenkommenden PKW, sodass der PKW ausweichen musste und mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug kollidierte.
Nach dem Unfallgeschehen verlässt der Unfallverursacher die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Die Polizei Birkenfeld bittet um Ihre Hilfe. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld wenden.
