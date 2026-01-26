Hermeskeil
Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil
Symbolbild
Am Montag, den 26.06.26 erschien der Fahrer eines weißen Firmen-PKW der Marke VW, Typ Golf Kombi mit KÜN-Kennzeichen auf hiesiger Dienststelle um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen.

Demnach war der PKW in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr am Kaufland in der dritten Parkreihe gegenüber des Haupteingangs geparkt.

Ein bislang unbekannter PKW-Führer stieß vermutlich beim Rangieren gegen den PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Firmen-PKW entstand ein Kratzer hinten rechts über dem Radkasten. Der Schaden wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion in Hermeskeil entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon 06503 9151-0
Telefax 06503 9151-50
pihermeskeil@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

