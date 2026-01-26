Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil





Demnach war der PKW in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr am Kaufland in der dritten Parkreihe gegenüber des Haupteingangs geparkt.



Ein bislang unbekannter PKW-Führer stieß vermutlich beim Rangieren gegen den PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.



Am Firmen-PKW entstand ein Kratzer hinten rechts über dem Radkasten. Der Schaden wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt.



Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion in Hermeskeil entgegen.



