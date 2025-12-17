Hierbei verursachte bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen Schaden auf der Beifahrerseite eines VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise können unter der Tel. 06503-91510 der Polizeiinspektion Hermeskeil mitgeteilt werden.
Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil