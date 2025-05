Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Am Freitag, dem 09.05.2025 kam es im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 14.40 Uhr auf dem Norma Parkplatz, in Hermeskeil, zu einer Verkehrsunfallflucht.





Dabei wurde an einem geparkten grauen VW, Typ Passat, mit NK-Zulassung die linke Fzg-Seite nicht unerheblich beschädigt.



Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben?



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Hermeskeil entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-915110

pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell