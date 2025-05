Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Am Mittwoch, dem 30.04.25 kam es im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Norma Parkplatz in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht.





Dabei wurde ein geparkter weißer Kleinbus, der direkt rechts neben der Einfahrt stand, an der Stoßstange beschädigt.



Aufgrund des Schadensbild könnte dies durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein.



Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion in Hermeskeil entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503915110

pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell