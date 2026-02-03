Verkehrsunfallflucht in Göttschied

Am Donnerstag, den 29.01.2026 kam es zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich der Idarer Straße 66 - Ecke Blumenstraße 73 in 55743 Idar-Oberstein (Göttschied) auf einem Parkplatz einer dortigen Arztpraxis zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte dabei einen hellblauen Hyundai-Kona und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 0651983-44751

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell