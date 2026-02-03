Idar-Oberstein
Verkehrsunfallflucht in Göttschied
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am Donnerstag, den 29.01.2026 kam es zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich der Idarer Straße 66 - Ecke Blumenstraße 73 in 55743 Idar-Oberstein (Göttschied) auf einem Parkplatz einer dortigen Arztpraxis zu einer Verkehrsunfallflucht.


Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte dabei einen hellblauen Hyundai-Kona und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 0651983-44751
E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren