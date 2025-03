Verkehrsunfallflucht in Göttschied: Zeugen gesucht!

Am 24.02.2025 im Zeitraum von 8:00 bis 14:45 Uhr kam es im Bereich der Dr. Ottmar-Kohler-Straße in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht.

Am 24.02.2025 im Zeitraum von 8:00 bis 14:45 Uhr kam es im Bereich der Dr.-Ottmar-Kohler-Straße in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato flüchtiges Fahrzeug kollidierte womöglich bei einem Wendevorgang mit zwei geparkten PKWs, bei welchen dadurch ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden ist. Es handelte sich hierbei um einen weißen Suzuki Vitara und einen blauen Audi Q5. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat

oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per E-Mail mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



